Baerbock nennt Taurus-Ringtausch eine „Option“

„Frage mich, was sich der Papst gedacht hat“

Die deutsche Außenamtschefin übte in der Sendung am Sonntagabend auch Kritik an den Äußerungen des Papstes zum Ukraine-Krieg. „Ich frage mich wirklich, was er sich dabei gedacht hat“, sagte Baerbock. Wenn es eine minimale Chance gebe, dass das russische Regime Gesprächsbereitschaft zeige, „dann wäre die ganze Welt da und würde reden. Nur leider sehen wir jeden Tag das Gegenteil“.