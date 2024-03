Wenn das Geld nicht mehr zum Leben reicht

Der Himmel über der Landeshauptstadt ist bewölkt, viele nutzen das milde Wetter für Spaziergänge. Auch in der Wärmestube der Caritas in der Dinghoferstraße herrscht schon reger Betrieb. Obwohl man den Besuchern nicht ansieht, dass sie wohnungslos sind oder davon bedroht, es zu werden, fällt die „Krone“-Redakteurin sofort auf. „Die will sicher zu dir“, meint ein Mann zu Leiter Klaus Schwarzgruber und stellt sich weiter um Essen an.