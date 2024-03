Martin Sellners X-Sperre ist aufgehoben

Die jahrelange Sperre seines Accounts ist seit Samstag wieder aufgehoben. Nun darf der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, wieder auf der Kurznachrichtenplattform X (vormals Twitter) schreiben. Dass er das vermisst hat, sieht man an der Flut an Postings, die er seither veröffentlicht hat.