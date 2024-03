Ski-Athlet tobt: „Ich kann nicht länger schweigen“

„Ich gehöre nicht zu den Athleten, die sich oft zu Wort melden. Aber ich kann nicht weiter schweigen“, beginnt er sein Posting. „Es wurden drei Slalomrennen abgesagt, fast ein Drittel der Rennen in dieser Disziplin in dieser Saison. Das erste Rennen wurde am 10. Dezember abgesagt und es ist jetzt Anfang März, aber erneut heißt es, die FIS hat keine Zeit gefunden, sie zu ersetzen, was komisch klingt, da Slalom nicht die schwierigste Disziplin in Sachen Organisation ist.“