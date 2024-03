ÖVP positioniert sich betont als Partei der Mitte

Das soll mit zwei neuen Plakaten kommuniziert werden. Die Sujets bilden Menschen ab, die sich gegen die Extreme wenden und aussprechen, was sich die stille Mehrheit in unserem Land nach Ansicht der ÖVP denkt: Statt Hetze und Niedertracht brauche es mehr Respekt und Miteinander. Aus Sicht der Volkspartei ist klar: Die gesellschaftliche Mitte ist viel breiter, als es die Unruhen an den Rändern vermuten lassen. Die ÖVP positioniert sich als Partei der Mitte und erklärt der zunehmenden politischen Kultur des gegenseitigen Herabwürdigens und Schlechtredens eine „deutliche Absage“.