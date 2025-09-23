So schlimm ist die Stauhölle Tagente wirklich

Man steht nicht im Stau, man ist der Stau, heißt es ja gerne von jenen, die Autos ganz allgemein mit Skepsis betrachten. Egal wie man das nun sehen mag, die Tangente ist der Inbegriff des Nicht-Fahrens. Tag für Tag dominiert die A23 die Staumeldungen; wer auf diese Route angewiesen ist, zuckelt Stoßstange an Stoßstange in die Arbeit und wieder zurück. Die Tangente als Wiens längster Parkplatz.