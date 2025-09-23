Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Der längste Parkplatz

So schlimm ist die Stauhölle Tagente wirklich

Wien
23.09.2025 06:00
Tag für das Tag das gleiche Bild: Mega-Stau auf der Tangente, nichts geht weiter. Die Wiener ...
Tag für das Tag das gleiche Bild: Mega-Stau auf der Tangente, nichts geht weiter. Die Wiener brauchen Alternativen.(Bild: Ernst Weingartner / Weingartner-Foto / picturedesk.com)

Die Wiener Südosttangente (A23) als einer der größten Zeitdiebe des Landes – beinahe jeder Autofahrer hat dort schon unzählige Stunden im Stau verbracht. Ein neuer Bericht der Asfinag zeigt, wie schlimm die Lage wirklich ist.

0 Kommentare

Man steht nicht im Stau, man ist der Stau, heißt es ja gerne von jenen, die Autos ganz allgemein mit Skepsis betrachten. Egal wie man das nun sehen mag, die Tangente ist der Inbegriff des Nicht-Fahrens. Tag für Tag dominiert die A23 die Staumeldungen; wer auf diese Route angewiesen ist, zuckelt Stoßstange an Stoßstange in die Arbeit und wieder zurück. Die Tangente als Wiens längster Parkplatz.

Die „Krone“ kennt den neuen Asfinag-Bericht, der zeigt, wie dringend es Alternativen für die Stadt benötigt – die die Wiener Linien mit ihrer Preisgestaltung, regelmäßigen Ausfällen und kreativen Intervallen aber nicht für alle bieten.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Michael Pommer
Michael Pommer
Porträt von Alexander Schönherr
Alexander Schönherr
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
15° / 17°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
15° / 17°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
14° / 16°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
14° / 16°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
15° / 17°
Symbol bedeckt
Mehr Wien
Kundgebung in Wien
Palästinensischer Botschafter sorgte für Aufregung
Motiv Geldprobleme
Cannabis für „krebskranke Mama“: Dealer ausgeraubt
Krone Plus Logo
Der längste Parkplatz
So schlimm ist die Stauhölle Tagente wirklich
FPÖ-Anfrage
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
Drei Stunden im Wasser
Gekenterter Segler klammerte sich an Boje fest
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine