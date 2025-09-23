So schlimm ist die Stauhölle Tagente wirklich

Die Wiener Südosttangente (A23) als einer der größten Zeitdiebe des Landes – beinahe jeder Autofahrer hat dort schon unzählige Stunden im Stau verbracht. Ein neuer Bericht der Asfinag zeigt, wie schlimm die Lage wirklich ist.
Man steht nicht im Stau, man ist der Stau, heißt es ja gerne von jenen, die Autos ganz allgemein mit Skepsis betrachten. Egal wie man das nun sehen mag, die Tangente ist der Inbegriff des Nicht-Fahrens. Tag für Tag dominiert die A23 die Staumeldungen; wer auf diese Route angewiesen ist, zuckelt Stoßstange an Stoßstange in die Arbeit und wieder zurück. Die Tangente als Wiens längster Parkplatz.
Die „Krone“ kennt den neuen Asfinag-Bericht, der zeigt, wie dringend es Alternativen für die Stadt benötigt – die die Wiener Linien mit ihrer Preisgestaltung, regelmäßigen Ausfällen und kreativen Intervallen aber nicht für alle bieten.
