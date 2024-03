Operiert! Sainz meldet sich aus dem Spital

„Fühlte mich wirklich schlecht“

Sainz hatte sich schon am Mittwoch nicht wohl gefühlt und sah auch zum Auftakt des Wochenendes in Saudi-Arabien alles andere als fit aus. Dennoch absolvierte er am Donnerstag beide Trainings, ließ aber den anschließenden Medientermin aus. Das erste Training beendete er als Sechster, im zweiten Training war er Siebtschnellster. „Das war natürlich ein schwieriger Tag, nachdem ich mich die letzten 24 Stunden wirklich schlecht gefühlt habe. Es waren harte und schwierige Stunden für mich“, sagte er.