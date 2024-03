Rekordspieler ist von der Meistergruppe überzeugt

Tobias Kainz macht keiner noch was vor. Er ist die personifizierte Routine bei den Hartbergern. 253 Bundesliga-Spiele hat der 31-Jährige insgesamt am Buckel, 166 Mal lief er für die Oststeirer in der höchsten Liga auf und ist damit auch deren Rekordspieler. Dem Thriller-Finale Sonntag gegen Sturm um einen Platz in der Meistergruppe sieht der Mittelfeldspieler mit der nötigen Gelassenheit entgegen. „Von Nervosität ist keine Spur, aber man merkt schon im Training, wie das Feuer brennt. Da ist richtig gutes Tempo drinnen, jeder ist mit 100 Prozent bei der Sache“, sagt Kainz.