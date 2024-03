Schüler verkaufen am Stadtmarkt Selbstgemachtes

Backwaren und andere Köstlichkeiten

Die Schwerpunkte der LLA liegen in der Erzeugung von Milch- und Fleischprodukten sowie Backwaren. Im Rahmen des Unterrichts werden die Urprodukte zu regionalen Köstlichkeiten veredelt und in der Lehr- und Wirtschaftsküche auf den Teller gebracht. Das Highlight in diesem Jahr dürfte wohl der selbstproduzierte Leberkäse sein, den es in verschiedenen Sorten zu kaufen gibt.