Theater voller Magie, Ausdruckskraft und Poesie

Erdenschwere Choreografie

Großartig das siebenköpfige Tanzensemble in seiner akrobatischen Körperlichkeit und eindringlichen Präsenz nach Haderlaps wuchtiger, himmelhoher und erdenschwerer Choreografie, die im Feinschliff von Christina Comtesse und Martina Seidl vom Straucheln und Fallen, Fliegen, Fühlen und Träumen erzählt. Wichtige Lebensstationen, emotionale Brüche und existenzielle Sprachbilder–Mittwoch bei der Generalprobe noch nicht perfekt, aber so intensiv in den Kulturni dom gewuchtet, dass man mittendrin ist in dieser von Krankheit, Außenseitertum und der Liebe zu Werner Berg geprägten Ausnahmeexistenz, die sich so kompromisslos wundgescheuert hat am inneren Kern des Seins.