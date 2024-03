Spektakel: Weltraumschrott überfliegt Kärnten

Bei dem Weltraumschrott handelt es sich um ein abgestoßenes Batteriepaket, das laut dem deutschen Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe möglicherweise in die Erdatmosphäre eintritt. „Die insgesamt neun Batterien wurden bereits am 11. März 2021 von der ISS abgekoppelt und so einem unkontrollierten Wiedereintritt zugeführt“, heißt es seitens der European Space Agency (ESA). Dadurch könnte es zwischen Freitagnachmittag bis Samstagmittag zu „Leuchterscheinungen oder Wahrnehmung eines Überschallknalls“ kommen.