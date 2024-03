Liebes-Betrug: Steirerin verlor zehntausende Euro

Typische Masche: Vermeintliche Notlagen

„Der angeblich in Polen lebende Franzose wäre Geschäftsmann und würde mit Kakao handeln. Er wäre in einem Krankenhaus und würde dringend Geld benötigen“, so hätte eine der Betrugsmaschen ausgesehen, teilt die Landespolizeidirektion Steiermark mit.