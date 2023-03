Liebe macht blind: Herz verträumt, Konto leer

Der Frau aus dem Burgenland den Kopf verdreht hat ein raffinierter Love-Scam-Täter, der auf viel Geld aus war. Fesch, muskulös, chic – eine Sünde wert, dachte sich wohl die gut situierte Dame. Der gepflegte Mann, der sich als Model ausgab, hatte an das spätere Opfer via Facebook charmante Geburtstagsglückwünsche gesandt. Die heimtückische Botschaft kam an.