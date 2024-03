Bischofshofener Fußball-Boss zündelt vor der Wahl

In den vergangenen Wochen wandte sich Reiter wieder an Politik und Öffentlichkeit, um für den BSK wichtige Zukunftsfragen ein für alle Mal zu klären. Dazu schickte er etwa einen Fragenkatalog an Bischofshofens SPÖ, ÖVP und FPÖ. Die „Krone“ berichtete mehrfach über die Zustände am BSK-Platz. Bis heute kommt die Angelegenheit nicht zur Ruhe.