Triathlet Pertl mit dem Hattrick in Mexiko

Dabei war es alles andere als einfach. Schon beim Aufstehen hat es „brutal geschüttet“. Das setzte sich auch während dem Bewerb fort. „Deswegen hat man teilweise die Schlaglöcher auf der Strecke nicht gesehen. Die sind dann mit Straßenhütchen markiert worden, was das Radfahren stressig gemacht hat.“ Mitten in einer großen Laufgruppe von fast 40 Athleten hat sich der 27-Jährige so weit nach vorne wie möglich gekämpft und freut sich nun über wichtige Weltranglistenpunkte: „Das haut mich wieder nach vorne.“ Weiter geht es am Wochenende in Marokko.