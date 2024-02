Stadtchef: „Zustand ist nicht zufriedenstellend“

Auch der Kunstrasen hat die besten Tage schon lange hinter sich. Diesen nutzen vor allem die Kinder und Jugendlichen des Vereins. Weil der Hauptplatz, der in der Vergangenheit von gegnerischen Mannschaften als „Acker“ bezeichnet wurde, eigentlich nur mehr ein Team, nämlich die Kampfmannschaft des BSK, aushält. Immer wieder klagen Kinder wegen des harten Geläufs über Gelenksschmerzen. Schon vor mehreren Jahren gab der Mediziner Josef Lechenauer im Auftrag des BSK eine Einschätzung bezüglich der Beschaffenheit des Kunstrasens ab. Schon damals sei dieser alt und abgetreten und für intensives Training definitiv nicht passend gewesen. Ex-Vereins-Vorstand Mario Helmlinger vertrat diese Meinung („gesundheitsgefährdend“) auch in seinem offenen Brief, den er an Gemeindevertretung und Stadtchef richtete. Dass es Verbesserungen am Geläuf braucht, unterstreicht auch der Stadtchef. Eine Prognose abzugeben, wann und wie diese eintreten könnte, sei aber nicht möglich. Den Vorwurf, dass es die Gemeinde nicht ernst mit der Sportinfrastruktur meine, weist er klar zurück.