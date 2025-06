Heu geriet in Brand: Bauer reagierte schnell

Der „Muli“ eines Bauern geriet am Sonntagnachmittag in Eben im Pongau beim Einfahren von Heu in einen Stall in Brand. Der Landwirt (41) reagierte geistesgegenwärtig und fuhr das brennende Heu sofort auf eine Wiese. Damit verhinderte er ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude.