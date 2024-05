„Anti-Sex-Betten“: Olympia wird kein Vergnügen

300.000 Kondome

Wollen die Olympia-Organisatoren also keusche Spiele 2024 organisieren? Schwer vorstellbar, denn genauso wie die Pappendeckel-Betten in den sprichwörtlichen Stein gemeißelt sind, gehört auch eine Goodie-Gruppe zur fixen Ausrüstung für Sportler: Kondome. 300.000 sollen es an der Zahl sein, die unter den Teilnehmern verteilt werden. Vermutlich also gehen die Organisatoren von einem gewissen Einfallsreichtum unter den Teilnehmern aus ...