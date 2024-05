Hudson muss auch für St. Pölten absagen

„Ein Antreten wäre im Hinblick auf die EM und die Olympischen Spiele zu riskant. Wir hoffen, dass Vicky in Eisenstadt (22. Mai/Anm.) starten kann, um vor der EM in Rom noch eine Standortbestimmung zu haben“, wird ÖLV-Sportdirektor und Trainer Gregor Högler in einer Aussendung zitiert.