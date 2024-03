Mann zahlte 13.000 Euro für Auto, das er nie bekam

Dazu wäre aber der komplette Kaufpreis vorab zu bezahlen, forderte die Händlerin per E-Mail. Damit kam der potenzielle Käufer aber nicht klar. Er weigerte sich, eine derartig hohe Summe im Vorfeld zu überweisen. Ohne Anzahlung würde es aber keinen Transport des Gebrauchtwagens geben. Also einigte man sich auf einen Kompromiss. Knapp ein Drittel des Kaufpreises sei an eine spanische Transportfirma, die den Wagen zustellen wolle, zu bezahlen.