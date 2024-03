Neue Streiks: Deutschland droht Mega-Reisechaos

Doppelter Streik in Deutschland: Am Montag haben die Gewerkschaften GDL und Verdi Streiks für den Bahn- und Flugverkehr verkündet. Diese sollen quasi zeitgleich noch in dieser Woche stattfinden. Reisestress für Tausende Menschen ist damit vorprogrammiert. Die Arbeitsniederlegungen dürften auch in Österreich zu spüren sein.