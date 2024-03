„Es war unglaublich geil - wie zu alten Zeiten“

Und auch Coach Philipp Lukas war überwältigt davon, was am Dienstagabend in der Linz AG EisArena abging: „Es war ein geiles Play-off-Spiel, in der Halle war eine unglaubliche Stimmung – es war wie zu alten Zeiten“, sagte der ehemalige Langzeitkapitän. Dessen Black Wings mit einem beherzten Kampf die 4500 Fans auf den Rängen mitrissen – und Salzburgs mit mehr Talent ausgestattete Bulls 3:2 nieder fighteten.