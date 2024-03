Zuschuss für Sammeltaxi und gefahrene Kilometer

Niederösterreich ist ein Land der Pendler. Und zwei Drittel davon bestreiten ihren täglichen Weg in die Arbeit nach wie vor mit dem Auto. Kein Wunder, dass Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) sich in ihrem „Nebenberuf“ als NÖAAB-Obfrau eine berüchtigte Staustrecke in St. Pölten für ihre jüngste Info-Aktion aussuchte. Auf der Purkersdorfer Straße, einer der wichtigsten Stadteinfahrten, verteilte sie am Dienstag gemeinsam mit Nationalrat Fritz Ofenauer und dem schwarzen Vizepräsidenten der Arbeiterkammer, Josef Hager, eifrig Jausensackerln an die Autofahrer.