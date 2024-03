Wenn Kinder einander mit dem „Abstechen“ drohen

Claudia Astner ist seit 27 Jahren Lehrerin. Derzeit unterrichtet sie an einer Wiener Mittelschule in einer Förderklasse. „Das sind Kleinklassen für sozial und emotional belastete Kinder. Teil unseres Unterrichtskonzepts ist auch eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern, die sich zu regelmäßigen Gesprächen verpflichten“, schildert die 52-Jährige. Diese Kinder können in einer Großgruppe nicht mehr unterrichtet werden, die Gründe sind vielfältig. Alle von ihnen seien aber Opfer oder Täter einer gewissen Form von Gewalt.