Großschartner gewinnt Paris-Nizza-Teamzeitfahren!

In der Gesamtwertung ist Gall 24. (+42 Sek.), Großschartner (+3:41 Min.) und Haller (+8:30) nehmen die Plätze 6 und 126 ein. Am Mittwoch könnte es zu größeren Veränderungen in der Gesamtwertung kommen, wenn auf der vierten Etappe nach dem Start in Chalon-sur-Saone gleich sieben Bergprüfungen anstehen. Das Ziel liegt auf dem Mont Brouilly nach einem Anstieg von drei Kilometern mit durchschnittlich 7,6 Prozent Steigung.