Mordversuch an Taxler: „Ich dachte, ich sterbe“

Nach einem brutalen Messerangriff auf einen Taxifahrer im September 2023 in Breitenfurt (Bezirk Mödling) ist ein 28-Jähriger am Dienstag am Landesgericht Wiener Neustadt zu 19 Jahren Haft verurteilt worden. Der Angeklagte soll den damals 49-Jährigen durch etwa 35 Stiche schwer verletzt haben. Der Mann wurde unter anderem wegen versuchten Mordes schuldig gesprochen. Zudem wurde er in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.