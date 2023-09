20 Mal auf Taxler während der Fahrt eingestochen

Einen Kampf um Leben und Tod lieferte sich ein Taxilenker in Breitenfurt: Nachdem sich ein Unbekannter Montagmorgen gegen 4.30 Uhr vom Bahnhof Mödling in den Ort im Wienerwald kutschieren gelassen hatte, zückte der Mann plötzlich ein Messer und stach brutal auf den 49-Jährigen ein. Dem Taxilenker gelang es zunächst, aus dem Auto zu flüchten. In Todesangst stemmte er sich gegen die hintere Fahrzeugtür, um den augenscheinlich dem Blutrausch verfallenen Angreifer am Aussteigen zu hindern - leider vergebens. Denn der Täter stach durch das geöffnete Fenster unerbittlich auf sein verletztes Opfer ein.