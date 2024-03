Das casht Heino für seine USA-Show zum Muttertag

Schicksalsschläge können ihn scheinbar nicht stoppen. Pensions-Gedanken hat er ohnehin nicht - so wundert es nicht, dass Volkslied-Gigant Heino auch mit 85 Jahren noch ganz dick im Geschäft ist. Und zwar so sehr, dass er jetzt zum Muttertag (am 12. Mai) davor steht, die höchste Gage seiner Karriere für einen Einzelauftritt zu kassieren.