Pulverschnee-Abenteuer in Österreichs Bergwelt

Das „Home of Lässig“ ist ein echtes Freeride-Mekka. Mitten in den Kitzbüheler Alpen zwischen Tirol und Salzburg bietet Saalbach alles, von sanften Hängen bis zu atemberaubenden Tiefschneeabfahrten. Nicht umsonst findet jedes Jahr hier das erste Finale der Freeride World Tour am Wildseeloder im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn statt.