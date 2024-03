Felix Gall fuhr auf zweiter Etappe ganz vorne mit

Der Tiroler Radprofi vom Team Decathlon AG2R kam am Montag nach 177,6 Kilometern von Thoiry nach Montargis unmittelbar mit den Besten an. Der Niederländer Arvid de Kleijn vom zweitklassigen Tudor-Team gewann den Sprint vor dem Neuseeländer Laurence Pithie, der in der Gesamtwertung das Gelbe Trikot des Führenden übernahm.