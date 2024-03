Kärntner Tiersucher als „Hundedetektive“ im TV

Sie ist seit 25 Jahren im Einsatz mit ihren Spürnasen und der Kopf des europaweiten Einsatzteams K9-Pro. Die Wahlkärntnerin Alexandra Grunow (52) schult seit Jahren Suchhundeführer in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Slowenien und seit 2021 gibt es den Verein „K9-Pro Vermisstensuche“ auch in Kärnten. Allein 2023 hatten die Tiersucher in Kärnten 133 Fälle zu bewältigen, davon blieben nur fünf Fälle offen.