Großes Abwarten am Vorarlberger Immobilienmarkt

Dornbirn mit Ausnahmestellung

Wie die Experten der „s Real Immobilien“ betonen, gibt es regional aber deutliche Unterschiede: Während in den Bezirken Bregenz, Feldkirch und Bludenz deutlich weniger Geschäfte abgewickelt wurden, war der Rückgang der An- und Verkäufe im Bezirk Dornbirn deutlich geringer. Der durchschnittliche Preis nahm sogar um rund drei Prozent zu. „Das könnte den Schluss zulassen, dass in und rund um die Stadt Dornbirn vermehrt Immobilien im Luxussegment die Besitzer wechselten“, vermutet Christian Hagspiel.