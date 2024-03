Giftköder: Hündin „Ronja“ qualvoll verendet

Es ist wohl der Albtraum aller Hundebesitzer, der nun für eine Grazer Familie Realität geworden ist: Ihre Hündin „Ronja“ ist an Giftködern qualvoll verendet, die tödliche Falle lauerte ausgerechnet im eigenen Garten in Wetzelsdorf. Nicht der erste derartige Vorfall in der steirischen Landeshauptstadt in den letzten Tagen. Zuvor sind schon im Nachbarbezirk Eggenberg Giftköder aufgetaucht.