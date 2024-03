Norwegens König (87) nach Erkrankung auf Heimweg

Der norwegische König Harald V. ist nach seiner Erkrankung im Malaysia-Urlaub und dem Einsatz eines vorübergehenden Herzschrittmachers auf dem Heimweg. In Oslo werde der 87-Jährige in ein Krankenhaus gebracht und sei dann zwei Wochen krankgeschrieben, teilte das Königshaus am Sonntag mit. In dieser Zeit werde Kronprinz Haakon (50) als Regent die verfassungsmäßigen Pflichten des Königs übernehmen.