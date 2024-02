Norwegischer König Harald auf Weg der Besserung

Der norwegische König Harald V. (87) liegt nach Auskunft seines Sohnes, Kronprinz Haakon (50) weiterhin in Malaysia in einem Krankenhaus. Bei einem Telefonat habe sein Vater in etwas besserer Verfassung gewirkt und sei in guter Stimmung gewesen, sagte Haakon am Mittwoch vor Reportern im norwegischen Finse.