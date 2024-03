Starkregen in Pakistan fordert Dutzende Todesopfer

Allein in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa im Nordwesten des Landes, nahe der afghanischen Grenze, seien 21 Todesopfer zu beklagen. In der Provinz Belutschistan im Südwesten sei es zu fünf weiteren Toten gekommen. Am Mittwoch hatten Behörden in Belutschistan nach starken Regenfällen rund Zehntausend Bewohner einer Hafenstadt evakuiert.