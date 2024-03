Odermatt spürt Druck: „Wäre schön, wenn ...“

Und ein Kristall liegt ihm besonders am Herzen. „Stand jetzt, wenn ich aussuchen könnte, wäre es natürlich die Abfahrtskugel. Es ist die Königsdisziplin, dies zu gewinnen braucht am meisten. Die Abfahrten sind so unterschiedlich. Da merkt man erst jetzt, was Beat da gezeigt hat mit vier kleinen Kugel hintereinander. Das ist in der Abfahrt unglaublich“, erinnerte Odermatt an Landsmann Feuz, der von 2018 bis 2021 als Disziplinsieger zugeschlagen hatte.