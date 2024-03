Riesenslalom der Herren in Aspen ab 18 Uhr LIVE

Mit Laufbestzeit verbesserte sich Raphael Haaser von Position 17 auf neun. Nach Platz sieben zuletzt in Palisades Tahoe war es das zweitbeste Saisonergebnis in dieser Disziplin. „Der Starthang war noch ein bissl verhalten, dann war es komplett am Limit und so, wie es sein soll. Das war sicher ein Schritt in die richtige Richtung, ich muss einfach dranbleiben“, erklärte der 26-Jährige, der heute auf seinem zweiten Lauf aufbauen will.