Linz & Wels im Europacup-Halbfinale ausgeschieden

Die Frauen von Linz AG Froschberg und die Männer von Felbermayr Wels haben sich am Samstag in Polen aus dem Tischtennis-Europacup verabschiedet! Die Linzerinnen verloren in der Champions League das Halbfinal-Rückspiel bei Titelverteidiger Tarnobrzeg mit 2:3, nachdem sie schon zu Hause 0:3 unterlegen waren. Die Welser mussten sich im Halbfinale des Europe Cups bei Dzialdowo so wie im Heimspiel mit 1:3 geschlagen geben.