Friedensnobelpreis mit atomarem Zündstoff

De facto war die Gefahr einer atomaren Eskalation noch nie so nah. Davor habe ich an dieser Stelle bereits am 10. Juli 2022 gewarnt - und Friedensgespräche eingemahnt. Alle Welt muss beide Seiten zu einem Kompromiss drängen. Auch das kleine Österreich kann Großes leisten: aufwachen, sich seiner immerwährenden Neutralität besinnen und die Initiative starten. Die Welt braucht Frieden, kein Dynamit. Das wusste auch Alfred Nobel.