Durststrecke! Der Vollrausch kommt aus der Mode

Viele Stars auf Instagram und Tiktok berichten, lieber ohne Alkohol durchs Leben zu gehen. So können sie die Selbstkontrolle und einen klaren Kopf behalten. Vielen geht es nicht um einen dogmatischen Verzicht, sondern darum bewusster zu trinken. Nach dem Motto „Nüchtern ist das neue cool“ gehören Alkoholexzesse auch in Österreich bei der jungen Generation vielfach der Vergangenheit an.