Lindner im Vorlauf chancenlos, Walli im Finale

Gogl-Walli hatte nach ihrem Semifinale allerdings bange Minuten zu überstehen. Die Irin Sharlene Mawdsley lag ursprünglich einen Rang vor ihr, wurde aber nach einem erfolgreichen Protest durch den ÖLV disqualifiziert. Sie hatte die von Wolfi Adler trainierte Athletin nach 300 m eindeutig behindert. Gogl-Walli zu dieser Disqualifikation:„Von meinem Gefühl her war das nicht ganz fair, was die Irin gemacht hat. Sie hat mich zu stark geschnitten. Es hat sich einfach falsch angefühlt, was passiert ist, und war sicher mehr, als in einem Rennen normal ist. Ich freue mich sehr über den Finaleinzug, das ist richtig genial. Der heutige Tag war körperlich und mental sehr anstrengend, aber ich werde versuchen, mich gut zu erholen und morgen noch einmal alles zu geben.“ Gogl-Walli ist die erste Athletin, die für den Österreich bei einer Hallen-WM über 400 m am Start ist.