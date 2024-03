Johannes Strolz sensationell bester Österreicher!

„Wir haben viel weitergekriegt in letzter Zeit!“

„Kompliment an den Servicemann, wir haben viel weitergekriegt in letzter Zeit und sind auf einem guten Weg“, ließ der Vorarlberger auch sein Team nicht unerwähnt. Das Set-up für diese Rennen zu finden, sei schwierig gewesen, man habe sich bei den unterschiedlichen Pistenverhältnissen brutal schnell umstellen müssen.