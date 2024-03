Saurier-Fußabdrücke bei Strandspaziergang entdeckt

Die 39-jährige Vicky Ballinger war mit ihren Kindern bei Sonnenuntergang am Strand unterwegs, als sie die erstaunliche Entdeckung machte. Starke Regenfälle in letzter Zeit hätten wohl viel Sand weggespült, wodurch die fossilen Versteinerungen sichtbar geworden seien, vermutet sie. Sie sei in Bexhill aufgewachsen, habe die Abdrücke aber noch nie zuvor gesehen.