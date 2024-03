Mehr Armut in Tirol: Zulauf zur Caritas wächst

Haussammlung für die Inlandshilfe

Sozialberatung und Obdachlosenhilfe sind zwei der Einrichtungen, für die im März 1300 Freiwillige im Namen der Caritas in ganz Tirol Spenden sammeln. Innsbrucks Bischof Hermann Glettler dankt den Helfern, „ohne die die größte Inlandssammlung der Caritas nicht durchführbar wäre“. Das Geld fließt in Hilfseinrichtungen in Tirol, dazu gehören auch Lerncafés für Kinder und die Familienhilfe. Ein Teil bleibt in der jeweiligen Pfarre. Im Vorjahr kamen knapp 580.000 Euro zusammen.