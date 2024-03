In Imst feiert die Fastenkrippe ihre Auferstehung

Ostern ist zwar das höchste christliche Fest, doch die Ambitionen der Krippenbauer und -schnitzer, den Leidensweg Christi in Miniatur darzustellen, waren nie so hoch wie jene, das Weihnachtsfest abzubilden. Fasten- oder Osterkrippen mit ihren Darstellungen vom Einzug in Jerusalem bis zur Auferstehung sind rar.