„Krankhaftes Schwitzen war wie ein Fluch für mich“

Was geht in einem Schulkind vor, wenn es so schweißnasse Hände hat, dass das Heft über mehrere Seiten durchnässt wird? Es versucht, sich so gut wie möglich mit dem Problem zu arrangieren - und muss ständig Wege finden, es zu verschleiern. Bei Safak C. war es zum Beispiel das Geo-Dreieck aus Plastik, das er beim Schreiben zwischen seine Hand und das Papier legte, damit sich die Seiten nicht auflösten. Oder die Belastungen später als Teenager. Ein Mädchen umarmen, jemandem die Hand halten, Partys besuchen. „Das funktionierte einfach nicht. Es war total schlimm“, berichtet der heute 40-Jährige über diese schwere Zeit.