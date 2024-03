Wettbüro-Coup: Räuber stellten sich der Polizei

Kroate lebte in Spittal an der Drau

Die in Folge vor rund zwei Wochen auch unter anderem in der „Krone“ veröffentlicht wurden. Der offenbar entscheidende Fahndungsschritt: Denn durch die öffentliche „Jagd“ ist der Druck offenbar so groß geworden, dass sich die beiden Verdächtigen entschlossen, sich selbst auszuliefern. Nur vier Tage nach der Berichterstattung spazierte der erste der beiden, ein in Spittal an der Drau lebender Kroate (17), ins Landeskriminalamt.