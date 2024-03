Neues VVT-Busdesign: Pendlerfrust statt Farbenlust

Lange Umstellungsphase

In Summe rechnet er bedingt durch das neue Design mit rund zwei Millionen Euro zusätzlich bis 2030. So lange dauert nämlich die Umstellungsphase. „Was ja eigentlich an sich schon merkwürdig ist: Wenn das Argument des VVT ein einheitliches Erscheinungsbild ist, so müsste man doch bestrebt sein, dass das Ziel schnell erreicht wird und nicht über einen so langen Zeitraum.“