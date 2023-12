Gut ausgebaute Öffis für viele nur ein Wunschtraum

97 Prozent in Wien profitieren von gut ausgebauten Öffis

Höher ist der Anteil der Jahreskartenbesitzer nur in Wien (1,17 Millionen Jahreskarten, Jugend- und Klimatickets). Fast 87 Prozent der Bevölkerung haben in Wien Zugang zu hochrangig oder höchstrangig ausgebauten Öffis. Das bedeutet, dass eine U-Bahn, eine Straßenbahn oder ein Bus mit maximal Zehn-Minuten-Takt fußläufig erreichbar ist. In den anderen großen Städten haben sechs von zehn Einwohnern Zugang zu hochrangigen Öffis.